सिंगल कॉलम – विद्यालय में पोशाक वितरित

धंबोला. मणि बहन उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को पोशाक वितरण एवँ प्रबंध समिति की बैठक जगदीश पंड्या ,गोरधन पाटीदार, चंद्रकांत पाटीदार , देवीलाल पटेल, प्रवीण पाटीदार ,प्रकाश पंड्या के आतिथ्य में हुआ। प्रधानाचार्य विभा पंड्या ने स्वागत किया। मंजुला पाटीदार ने कक्षा एक से पांच की बालिकाओं के लिए दिए पोशाक का वितरण अतिथियों के माध्यम से कराया। मंजुला पाटीदार का अभिनंदन किया। इस दौरान बेला कोठारी, वंदना पंचाल, प्रियंका त्रिवेदी, मंजुला पाटीदार, गंगा,प्राची,वर्षा मौजूद रहे।
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