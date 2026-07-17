छात्रों को दी शैक्षिक सामग्री

सीमलवाड़ा।
विद्या निकेतन माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय में भारत विकास परिषद शाखा सीमलवाड़ा की स्थापना वर्ष के उपलक्ष में राजेंद्र सिंह झाला की स्मृति में विद्यालय के भैया बहनों को शिक्षण सामग्री दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन , गोपाल पंड्या, देवेंद्र उपाध्याय, नवीन मेहता, रमेश त्रिवेदी, मुकेश पंड्या, प्रधानाचार्य चेतन पंड्या, आशा मीणा, अल्पेश पंड्या, वखतराम, श्रवण कुमार, रीना पंड्या एवं घनश्याम भंडारी मौजूद रहे। संचालन आचार्य गोपाल पाटीदार व जया पाटीदार ने किया।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग