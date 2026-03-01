जलवायु परिवर्तन के नुकसान से बचने के लिए विविधता वाली फसल जरूरी

वर्मा और क्षेत्र के किसान सहारा विधि से टमाटर की खेती कर रहे हैं। इसमें पौधों को तार और रस्सियों के सहारे खड़ा किया जाता है, जिससे वे जमीन पर नहीं फैलते। इससे टमाटर की गुणवत्ता बेहतर होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। पहले जहां एक एकड़ में 200 क्विंटल उत्पादन होता था, अब यह बढ़कर 400 क्विंटल तक पहुंच गया है। इसी तरह टिश्यू कल्चर के जरिए केले की खेती को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसकी मांग प्रदेश सहित देश के कई शहरों में है।