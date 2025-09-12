नगर निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव 2025 या 2026 में, अब तक असमंजस

जिले में पुरानी नगर पालिका छबड़ा व मांगरोल की तथा नई अटरु नगर पालिका के वार्डों का पुनर्गठन हो चुका है। लेकिन अन्य निकायो के साथ पुन: प्रस्तावित किया गया है। लेकिन नव सृजित सीसवाली में अभी तक एक बार भी वार्डो का गठन नही हुआ है। सितम्बर माह में निर्वाचक नामावलियो का प्रारुप प्रकाशन, निर्वाचक नामावलियों का वार्डों व मतदान केन्द्रों पर पठन, दावों एवं आक्षेपो को प्रस्तुत करने एवं अक्टूबर माह में दोषों एवं आक्षेपों के निस्तारण, पूरक सूचियंों की तैयारी तथा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अक्टूबर माह के अन्त तक करने के दिशा निर्देश जारी हुए थे। सूत्रों के अनुसार एक उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि निकायों व ग्रामपंचायतों के चुनावों को लेकर अभी स्पष्ट व पुख्ता जानकारी नहींहै। कोई नवम्बर, दिसम्बर 2025 में बता रहा है। कोई 2026 में होना बता रहा है। लेकिन तैयारी की जा रही है। बीएलओ की बैठकें ली गई है। वही जून माह में ही नगर पालिका व ग्राम पंचायतो के वार्डों का परिसीमन कर विभाग को भिजवा दिए गए हैं। लेकिन अभी अनुमोदन नहीं हुआ।