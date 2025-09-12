Patrika LogoSwitch to English

बारां

नगर निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव 2025 या 2026 में, अब तक असमंजस

बारां

Mukesh Gaur

Sep 12, 2025

हंसराज शर्मा. बारां. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम व स्वायतशासन विभाग स्तर पर वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने, ग्रामीण विकास व पंचायतीराज स्तर पर ग्राम पंचायतों, पंचायतों के पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन की कार्रवाई विचाराधीन होने के कारण अब तक संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में निचले स्तर पर कार्य करने वाले चुनावी कार्मिकों प्रंगणक व परिवेक्षक आदि के समक्ष असमंजस की स्थिति है। कुछ प्रंगणक कार्य कर रहे हैं तो कुछ अभी भी स्पष्ट आदेशों का इंतजार कर रहे हंै। ऐसे में अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि नगर निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव 2025 में होंगे या इनको 2026 में करवाया जाएगा।

अगस्त में जारी निर्देश

दरहसल, प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 49 नगरीय निकायों एवं नव गठित नगरीय निकायों के आम चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा निर्देश 22 अगस्त 2025 को जारी कर दिए गए। इसमें नगर पालिकाओं के लिए वार्डवार निर्वाचक नामावलियो को तैयार करने, प्रकाशित करने तथा दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रुप से तैयार कर करने के दिशा निर्देश भी शामिल थे। इसी तरह पंचायती राज संस्थाओ के आम चुनाव 2025 निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए थे।

नवसृजित नपा के वार्डों का परिसीमन भी बाकी

जिले में पुरानी नगर पालिका छबड़ा व मांगरोल की तथा नई अटरु नगर पालिका के वार्डों का पुनर्गठन हो चुका है। लेकिन अन्य निकायो के साथ पुन: प्रस्तावित किया गया है। लेकिन नव सृजित सीसवाली में अभी तक एक बार भी वार्डो का गठन नही हुआ है। सितम्बर माह में निर्वाचक नामावलियो का प्रारुप प्रकाशन, निर्वाचक नामावलियों का वार्डों व मतदान केन्द्रों पर पठन, दावों एवं आक्षेपो को प्रस्तुत करने एवं अक्टूबर माह में दोषों एवं आक्षेपों के निस्तारण, पूरक सूचियंों की तैयारी तथा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अक्टूबर माह के अन्त तक करने के दिशा निर्देश जारी हुए थे। सूत्रों के अनुसार एक उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि निकायों व ग्रामपंचायतों के चुनावों को लेकर अभी स्पष्ट व पुख्ता जानकारी नहींहै। कोई नवम्बर, दिसम्बर 2025 में बता रहा है। कोई 2026 में होना बता रहा है। लेकिन तैयारी की जा रही है। बीएलओ की बैठकें ली गई है। वही जून माह में ही नगर पालिका व ग्राम पंचायतो के वार्डों का परिसीमन कर विभाग को भिजवा दिए गए हैं। लेकिन अभी अनुमोदन नहीं हुआ।

759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त

राज्य की 6759 ग्राम पंचायतों का 5 वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2025 में तथा 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो चुका है। साथ ही 3847 ग्राम पंचायतो का कार्यकाल सितम्बर, अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है। जिनके आम चुनाव होने है। आयोग द्वारा आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2025 के संदर्भ में करवाया जाएगा। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए विधानसभा की निर्वाचक नामावली के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका को बोर्ड एवं आवश्यकतानुसार भाग वार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार कर भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

मतदाता सूची भी होनी है ऑनलाइन

आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देशानुसार के तहत कार्यक्रम के अनुसार सितम्बर माह के दूसरे सप्ताह के शुरुआत में विधानसभाओ की मतदाता सूची के आधार पर उपरोक्त नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूची को ऑनलाइन किया जाना है। वहीं दूसरी ओर स्वायतशासन विभाग के स्तर पर राज्य के समस्त नगरीय निकायों का वार्डो का परिसीमन का कार्य ही प्रक्रियाधीन है। वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों के पुनर्गठन व नवसृजन की कार्रवाई ग्रामीण स्तर पर चल रही है। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों के पुनर्र्गगठन-नवसृजन की अधिसूचना भी अभी तक जारी नही हुई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास व पंचायतराज विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के वार्डों के पूर्व में निर्धारित न्यूनतम संख्या के मापदण्ड में भी संशोधन किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों एवं जिला परिषद आदि के वार्डों का पुनर्निर्धारण व पुनर्सीमांकन होना भी संभावित है।

प्रस्तावित वार्डों का अभी अनुमोदन नही

आगामी चुनावों को देखते हुए जिले की 231 ग्राम पंचायतों के अतरिक्त पुनर्गठित व नवसृजित पंचायतों के प्रस्तावित वार्डों का पुनर्सीमांकन करके विभाग को काफी समय पूर्व भिजवा दिया गया था। लेकिन अभी तक भी उनका भी अनुमोदन नहीं हुआ है।

नगर निकाय एवं ग्राम पंचायतों के चुनावों को लेकर वर्तमान स्थिति के अनुसार कार्य शुरू कर दिया गया है, जो अभी चल रहा है। नोटिफि केशन के बाद जारी आदेशों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं नवसृजित सीसवाली नगर पालिका को लेकर विभाग को मार्गदर्शन के लिए लिखा हुआ है, जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

रोहिताश्व तोमर, जिला निर्वाचन अधिकारी, बारां

