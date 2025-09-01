Patrika LogoSwitch to English

बारां

बाइक चोरी से शुरूआत, हत्या के बाद 44 मामलों में थी पुलिस को तलाश

करीब ढाई माह पहले थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मां-बेटे को लूटने का प्रयास करने वाले बदमाशों में से पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसने आसपास के अन्य थाना क्षेत्र में भी मंदिरों से अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कबूला है।

बारां

Mukesh Gaur

Sep 01, 2025

करीब ढाई माह पहले थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मां-बेटे को लूटने का प्रयास करने वाले बदमाशों में से पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसने आसपास के अन्य थाना क्षेत्र में भी मंदिरों से अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कबूला है।
source patrika photo

लूट के प्रयास का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, संदिग्ध हालात में छुरा लेकर घूम रहा था

कवाई. करीब ढाई माह पहले थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मां-बेटे को लूटने का प्रयास करने वाले बदमाशों में से पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसने आसपास के अन्य थाना क्षेत्र में भी मंदिरों से अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कबूला है। उक्त मुलजिम का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तो कोटा रेंज के कई थानो में हत्या, लूट, नकबजनी. हत्या का प्रयास जेसी संगीन धाराओं में कुल 44 मुकदमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी देवकरण चौधरी ने बताया कि सोमवार को थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी कि, इस दौरान नेशनल हाइवे अदानी फाटक के समीप ङ्क्षसधनी गांव के रोड पर सदिग्ध हालात में एक युवक मिला। यह पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन पुलिस ने उसे घेराबंदी कर डिटेन किया। मुलजिम राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र प्रभुलाल मीणा 46 साल निवासी जैतल थाना गैंडोली जिला बून्दी हाल मुकाम रतनपुरा थाना अटरू की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक धारदार छुरा मिला। पूछताछ करने पर संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उसे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में चला पता

पुलिस को पूछताछ में पता चला कि थाने पर करीब ढाई माह पहले दर्ज हुए लूट के प्रयास की घटना का आरोपी भी राजू ही है। उसने नरेश मीणा, शाकिर शूटर, शाहबुद्दीन के साथ मिलकर थाना क्षेत्र में खेमजी तिराहे पर फायङ्क्षरग कर लूट का प्रयास करने की घटना को अंजाम देना, अटरू, छबडा व छीपाबबड़ौद थाना क्षेत्र के कई मन्दिरों से चोरी करने की बात कबूली।

कई मामले दर्ज

आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी थाना गैंडोली जिला बून्दी से प्राप्त किए तो रेंज के कई थाना में हत्या, लूट, नकबजनी, हत्या का प्रयास जेसी संगीन धाराओं में कुल 44 मुकदमे दर्ज होना पाया गाया। उल्लेखनीय है कि करीब ढाई माह पहले कवाई थाना क्षेत्र के खेमजी तिराहे पर दिनदहाड़े रिवॉल्वर की नोक पर लूट का प्रयास करने वाली इस गैंग के एक आरोपी नरेश मीणा को पुलिस ने रविवार को देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था।

जेल में दूसरे बदमाश मिले तो बना ली गैंग

पुलिस द्वारा आरोपी उर्फ राजेंद्र से की गई पूछताछ में बताया कि वह 1998 से चोरी करना सीख गया था। पहली बार थाना गैंडोली में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद कापरेन, पाटन, गैंडोली, कोलीवाली, बूंदी, कोटा, देई, सुल्तानपुर, तालेडा, दबलाना आदि थाना इलाको में वारदातें की। इसके बाद 2018 में देशी कट्टे से चोरी करने के दौरान एक व्यक्ति को मार दिया। इस पर वह जेल गया। इस दौरान जेल में पीपल्दा के नरेश मीणा, शाकिर शूटर, शाहबुद्दीन से उसकी मुलाकात हुई। इनमें दोस्ती हो गई। राजू ने बताया कि जब मेरी जमानत हुई तो उससे पहले नरेश, शाकिर शूटर व शाहबुद्दीन की भी जमानत हो चुकी थी। बाहर आने के बाद हमारी मोबाइल से बातचीत शुरु हो गई। दो महीने पहले एक दिन शाहबुद्द्ीन और शाकिर मेरे घर आए। नरेश भी वहीं था। हमने छबड़ा क्षेत्र में चोरी की वारदात करने की साजिश रची पर सफल नहीं हो सके। कवाई के पास एक एक लडक़ा व महिला को खेमजी तिराहे पर रोक कर जेवर छीनने की कोशिश की, शोर मचने पर आसपास के लोग आ गए और शाकिर ने फायर कर दिया। राजू ने बताया कि कई थाने की पुलिस उसकी तलाश में है। इसलिए वह रतनपुरा अटरू में मकान बनाकर रह रहा है।

Updated on:

01 Sept 2025 10:41 pm

Published on:

01 Sept 2025 10:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बाइक चोरी से शुरूआत, हत्या के बाद 44 मामलों में थी पुलिस को तलाश

