बाइक चोरी से शुरूआत, हत्या के बाद 44 मामलों में थी पुलिस को तलाश

पुलिस द्वारा आरोपी उर्फ राजेंद्र से की गई पूछताछ में बताया कि वह 1998 से चोरी करना सीख गया था। पहली बार थाना गैंडोली में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद कापरेन, पाटन, गैंडोली, कोलीवाली, बूंदी, कोटा, देई, सुल्तानपुर, तालेडा, दबलाना आदि थाना इलाको में वारदातें की। इसके बाद 2018 में देशी कट्टे से चोरी करने के दौरान एक व्यक्ति को मार दिया। इस पर वह जेल गया। इस दौरान जेल में पीपल्दा के नरेश मीणा, शाकिर शूटर, शाहबुद्दीन से उसकी मुलाकात हुई। इनमें दोस्ती हो गई। राजू ने बताया कि जब मेरी जमानत हुई तो उससे पहले नरेश, शाकिर शूटर व शाहबुद्दीन की भी जमानत हो चुकी थी। बाहर आने के बाद हमारी मोबाइल से बातचीत शुरु हो गई। दो महीने पहले एक दिन शाहबुद्द्ीन और शाकिर मेरे घर आए। नरेश भी वहीं था। हमने छबड़ा क्षेत्र में चोरी की वारदात करने की साजिश रची पर सफल नहीं हो सके। कवाई के पास एक एक लडक़ा व महिला को खेमजी तिराहे पर रोक कर जेवर छीनने की कोशिश की, शोर मचने पर आसपास के लोग आ गए और शाकिर ने फायर कर दिया। राजू ने बताया कि कई थाने की पुलिस उसकी तलाश में है। इसलिए वह रतनपुरा अटरू में मकान बनाकर रह रहा है।