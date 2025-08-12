कलक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण, लापरवाही पर 5 को चार्जशीट पकड़ाई

बारां. जिला चिकित्साल में सोमवार को जिला कलक्टर रोहिताश्व तोमर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान काम में लापरवाही बरतने वाले पांच कार्मिकों को चार्जशीट जारी करने के आदेश पीएमओ को दिए। थमाई गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, साफ. सफाई, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति एवं स्टाफ की उपस्थिति की जांच की। कलक्टर तोमर ने नई ओपीडी ङ्क्षवग में चल रहे कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए पीएमओ को संबंधित कार्मिकों को चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने मरीजों को कम से कम अन्य बड़े अस्पतालों में रैफर करने के निर्देश दिए और कहा कि अधिकतम संभव इलाज जिला अस्पताल में ही सुनिश्चित किया जाए। कलक्टर ने अस्पताल परिसर एवं वार्डों में साफ. सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। साथ ही नियमित बेड शीट बदलने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम विश्वजीत, सीएमएचओ डॉ. संजीव सक्सेना, पीएमओ नरेंद्र कुमार मेघवाल, मेडिकल कॉलेज ङ्क्षप्रसिपल डॉ. सीपी मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।