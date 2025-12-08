8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

एक बंदर पकड़ने की कीमत 11 हजार रुपए, गंगापुर से टीम पहुंची

शहर में करीब छह माह पहले बंदरों को पकडऩे आई मथुरा की टीम तीन बार आने के बाद भी नाकाम रही और थकहार कर वापस लौट गई। इस दौरान उन्होंने शहर में कई जगह बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए, लेकिन एक भी बंदर पकड़ा नहीं जा सका था।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 08, 2025

शहर में करीब छह माह पहले बंदरों को पकडऩे आई मथुरा की टीम तीन बार आने के बाद भी नाकाम रही और थकहार कर वापस लौट गई। इस दौरान उन्होंने शहर में कई जगह बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए, लेकिन एक भी बंदर पकड़ा नहीं जा सका था।

source patrika photo

लाल मुंह के बंदरों की अब खैर नहीं, इधर नगर परिषद ने शुरू किया लावारिस मवेशियों की धरपकड़ का अभियान

बारां. शहर में लाल मुंह के बंदरों के आतंक से लोगों को संभवत: अब मुक्ति मिल सकेगी। शहर में करीब छह माह पहले बंदरों को पकडऩे आई मथुरा की टीम तीन बार आने के बाद भी नाकाम रही और थकहार कर वापस लौट गई। इस दौरान उन्होंने शहर में कई जगह बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए, लेकिन एक भी बंदर पकड़ा नहीं जा सका था। अब उत्पाती बंदरों को पकडऩे के लिए गंगापुर सिटी की टीम सोमवार को शहर में पहुंची है। उल्लेखनीय है कि लाल मुंह के बंदर शहर में अनेक लोगों को हमलाकर घायल कर चुके हैं। टीम को बंदर पकडऩे लिए लिए प्रति बंदर 11 हजार रुपए का टेण्डर दिया गया है। अन्ता विधानसभा उप चुनाव के कारण भी इस कार्य में देरी हुई है।
नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त भुवनेश मीणा ने बताया कि शहर के लोगो को लाल मुंह के बंदरो के आतंक से बचाव के लिए बंदरो को पकडऩे के लिए फिर से शुक्रवार को वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे। इसके चलते गंगापुर सिटी की बंदर पकडऩे वाली संवेदक की टीम सोमवार शाम को यहां पहुंच गई है। मंगलवार को सुबह टीम चौमुखा बाजार तथा संबधित क्षेत्र में पहुंचकर जायजा लेगी। उसके बाद टीम बंदरों को पकडऩे की कार्रवाई शुरु कर देगी।

लावारिस मवेशियों की धरपकड़ शुरु

शहर के प्रमुख बाजारों व मार्गों पर लावारिस मवेशियों के जमावड़े को लेकर नगरपरिषद ने फिर से मवेशियों को पकडऩे के लिए रविवार रात से अभियान शुरु कर दिया है। परिषद के एसआई नरसी स्वामी ने बताया कि रविवार रात को करीब पांच दर्जन मवेशियों को पकडक़र कोटा रोड स्थित गोशाला पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि इन मवेशियों को निकटवर्ती अन्य गोशालाओं में शिफ्ट करवाया जाएगा। साथ ही बताया कि लावारिस मवेशिययों की धरपकड़ का अभियान अब निरन्तर जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 10:31 pm

Published on:

08 Dec 2025 10:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / एक बंदर पकड़ने की कीमत 11 हजार रुपए, गंगापुर से टीम पहुंची

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

छुट्टी के बाद स्कूल खुला तो राख में बदल चुके थे उपकरण

आग लगने से 11 कम्प्यूटर सेट,एक बडी एलईडी टीवी, 2 प्रिंटर, यूपीएस, 4 प्लास्टिक कुर्सी, 4 स्टूल, कागजी रिकॉर्ड एवं अन्य सामान जलकर स्वाह हो गए।
बारां

बेथली बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी

पूर्व में भी दो बार बांध की ऊंचाई 1.65 मीटर बढ़ाई जा चुकी है, इससे कृषि पर व्यापक असर पड़ा है। बार-बार ऊंचाई बढ़ने से किसानों में रोष
बारां

Road Accident: बारां में एक साथ उठी दादी-पोती की अर्थी, हर आंख हुई नम, परिवार में मचा कोहराम

truck-car collision in Baran
बारां

Baran: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में ही शिक्षा के हाल बदहाल, सरकारी स्कूल की 4-5th क्लास की छात्रा नहीं पढ़ पाई हिंदी-इंग्लिश

Baran-School-Inspection
बारां

सर्द हवाओं का साथ पाकर पारे ने लगाया गोता, तापमान 8 डिग्री

शुक्रवार को दिन में मध्यम दर्जे की सर्द हवाएं भी बहना शुरु हो गई जो शाम तक जारी रही। इसके चलते लोगो को दिन में भी सर्दी का अहसास हुआ तथा धूप का सहारा लेना पड़ा।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.