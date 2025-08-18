शहर की बढ़ गई आबादी, नहीं बने नए थाने

नगरपरिषद क्षेत्र में सवा लाख से अधिक की आबादी के साथ ही लम्बा चौड़ा क्षेत्र मौजूद है। ऐसे में जिला मुख्यालय पर शहरी क्षेत्र में केवल एक ही थाना संचालित है। इसमें भी स्वीकृत 93 पदों में से 07 पद रिक्त पड़े हुए हैं। जिनमें 03 एसआई के पदों में से एक भी भरा हुआ नही है। साथ ही एएसआई के 18 पदो में से 10 पद रिक्त है। वहीं 04 पद कॉन्सटेबल के रिक्त हैं। दूसरी ओर हैड कांस्टेबल के स्वीकृत 14 पदों के स्थान पर 24 पद भरे हुए हैं। यानी 10 हैड कान्सटेबल स्वीकृति से अधिक हैं। ऐसे में शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।