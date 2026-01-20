बरेली के एक डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान काट दी प्राइवेट पार्ट की गलत नस, FIR दर्ज

जांच-पड़ताल में सामने आया कि जय वीर कोई डॉक्टर ही नहीं है। उसके पास इलाज करने की न तो कोई डिग्री है और न ही कोई पंजीकरण। इसके बावजूद वह सालों से क्लीनिक चला रहा था और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। पीड़ित पिता का आरोप है कि जब उसने जय वीर से जवाब मांगा तो उसने गाली-गलौज की और फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर बारादरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।