बरेली बवाल के चश्मदीद की दे दी हत्या की सुपारी, पहले 10 लाख की धमकी, फिर 5 लाख में हुई डील, आईएमसी नेता समेत नौ पर FIR

बरेली। बरेली बवाल मामले में पुलिस के लिए दंगाइयों की पहचान कराने वाले एक अहम गवाह की हत्या कराने की खुली साजिश सामने आई है। आरोप है कि गवाह को रास्ते से हटाने के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराने की कोशिश की गई। पीड़ित का दावा है कि यह साजिश मौलाना तौकीर रजा खां के करीबी और आईएमसी के महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी व उनके परिजनों ने रची। इस प्रकरण में अनीस सकलैनी के बेटे अदनान समेत नौ लोगों के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।