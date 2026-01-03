बरेली बवाल के चश्मदीद की दे दी हत्या की सुपारी, पहले 10 लाख की धमकी, फिर 5 लाख में हुई डील, आईएमसी नेता समेत नौ पर FIR

महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी और मौलाना तौकीर
बरेली। बरेली बवाल मामले में पुलिस के लिए दंगाइयों की पहचान कराने वाले एक अहम गवाह की हत्या कराने की खुली साजिश सामने आई है। आरोप है कि गवाह को रास्ते से हटाने के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराने की कोशिश की गई। पीड़ित का दावा है कि यह साजिश मौलाना तौकीर रजा खां के करीबी और आईएमसी के महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी व उनके परिजनों ने रची। इस प्रकरण में अनीस सकलैनी के बेटे अदनान समेत नौ लोगों के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
पुराना शहर के चक महमूद निवासी मो. फिरदौस खां का आरोप है कि 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली बवाल के दौरान उन्होंने पुलिस-प्रशासन की मदद करते हुए दंगाइयों की पहचान कराई थी। इसी बात से नाराज होकर दंगा मामलों में जेल गए आईएमसी नेता अनीस सकलैनी और उसके परिजन उनसे रंजिश रखने लगे। आरोप है कि बदला लेने के लिए अनीस के बेटे अदनान ने पीलीभीत जिले के एक बदमाश को फिरदौस की हत्या की सुपारी दी।
पीड़ित के मुताबिक 18 दिसंबर को चमगादड़ वाले बाग के पास अदनान अपने साथियों के साथ पहुंचा और उन्हें घेर लिया। गाली-गलौज करते हुए कहा गया कि “तेरी वजह से हमारे नेता जेल में हैं, कोर्ट-कचहरी में 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। अब 10 लाख रुपये दे, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।” खुलेआम जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।
फिरदौस खां का दावा है कि अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन जेल में बंद अपने पति अनीस, फैजुल नवी और मोईन से मिलने गई थीं। वहीं जेल के अंदर गवाह को खत्म कराने की साजिश रची गई। पीड़ित के अनुसार कहा गया कि “फिरदौस का काम तमाम कर दो, चाहे जितना पैसा लगे।” इसी साजिश के तहत पीलीभीत के बीसलपुर निवासी एक कुख्यात बदमाश को पांच लाख रुपये में सुपारी दी गई, जिसमें से कुछ रकम एडवांस में भी दी जा चुकी है।
पीड़ित का कहना है कि सुपारी किलर उनके घर के आसपास मंडरा रहा है और कभी भी वारदात को अंजाम दे सकता है। पूरा परिवार दहशत में है। उनका आरोप है कि बवाल के आरोपी गवाहों को खत्म कर मुकदमों को कमजोर करना चाहते हैं, ताकि अदालत में कोई उनके खिलाफ खड़ा न हो सके।
पीड़ित की तहरीर पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
