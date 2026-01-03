3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली बवाल के चश्मदीद की दे दी हत्या की सुपारी, पहले 10 लाख की धमकी, फिर 5 लाख में हुई डील, आईएमसी नेता समेत नौ पर FIR

बरेली बवाल मामले में पुलिस के लिए दंगाइयों की पहचान कराने वाले एक अहम गवाह की हत्या कराने की खुली साजिश सामने आई है। आरोप है कि गवाह को रास्ते से हटाने के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराने की कोशिश की गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 03, 2026

महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी और मौलाना तौकीर

बरेली। बरेली बवाल मामले में पुलिस के लिए दंगाइयों की पहचान कराने वाले एक अहम गवाह की हत्या कराने की खुली साजिश सामने आई है। आरोप है कि गवाह को रास्ते से हटाने के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराने की कोशिश की गई। पीड़ित का दावा है कि यह साजिश मौलाना तौकीर रजा खां के करीबी और आईएमसी के महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी व उनके परिजनों ने रची। इस प्रकरण में अनीस सकलैनी के बेटे अदनान समेत नौ लोगों के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

पुराना शहर के चक महमूद निवासी मो. फिरदौस खां का आरोप है कि 26 सितंबर 2025 को हुए बरेली बवाल के दौरान उन्होंने पुलिस-प्रशासन की मदद करते हुए दंगाइयों की पहचान कराई थी। इसी बात से नाराज होकर दंगा मामलों में जेल गए आईएमसी नेता अनीस सकलैनी और उसके परिजन उनसे रंजिश रखने लगे। आरोप है कि बदला लेने के लिए अनीस के बेटे अदनान ने पीलीभीत जिले के एक बदमाश को फिरदौस की हत्या की सुपारी दी।

10 लाख दो, नहीं तो लाश गिरेगी—खुली धमकी

पीड़ित के मुताबिक 18 दिसंबर को चमगादड़ वाले बाग के पास अदनान अपने साथियों के साथ पहुंचा और उन्हें घेर लिया। गाली-गलौज करते हुए कहा गया कि “तेरी वजह से हमारे नेता जेल में हैं, कोर्ट-कचहरी में 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। अब 10 लाख रुपये दे, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।” खुलेआम जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।

जेल के अंदर रची गई सुपारी मर्डर की प्लानिंग

फिरदौस खां का दावा है कि अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन जेल में बंद अपने पति अनीस, फैजुल नवी और मोईन से मिलने गई थीं। वहीं जेल के अंदर गवाह को खत्म कराने की साजिश रची गई। पीड़ित के अनुसार कहा गया कि “फिरदौस का काम तमाम कर दो, चाहे जितना पैसा लगे।” इसी साजिश के तहत पीलीभीत के बीसलपुर निवासी एक कुख्यात बदमाश को पांच लाख रुपये में सुपारी दी गई, जिसमें से कुछ रकम एडवांस में भी दी जा चुकी है।

घर के आसपास मंडरा रहा सुपारी किलर

पीड़ित का कहना है कि सुपारी किलर उनके घर के आसपास मंडरा रहा है और कभी भी वारदात को अंजाम दे सकता है। पूरा परिवार दहशत में है। उनका आरोप है कि बवाल के आरोपी गवाहों को खत्म कर मुकदमों को कमजोर करना चाहते हैं, ताकि अदालत में कोई उनके खिलाफ खड़ा न हो सके।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित की तहरीर पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 06:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली बवाल के चश्मदीद की दे दी हत्या की सुपारी, पहले 10 लाख की धमकी, फिर 5 लाख में हुई डील, आईएमसी नेता समेत नौ पर FIR

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इंग्लैंड वीजा दिलाने के नाम पर 60 लाख हड़पे, पैसे मांगने पर आरोपियों ने झोंका फायर, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर

बरेली

जय श्रीराम के नाम पर गुंडई नहीं चलेगी! लव जिहाद का नाम दे कर किसी को मत मारो! बरेली कैफे में बवाल

बरेली

एबीवीपी से विधानसभा तक का थम गया सफर, संघ संस्कारों वाले प्रोफेसर-विधायक को फरीदपुर ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

बरेली

दिवंगत विधायक प्रो. डॉ. श्याम बिहारी लाल को मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि, फरीदपुर में अंतिम संस्कार

बरेली

आज बरेली में सीएम योगी, सुबह 6 बजे से 6 घंटे बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, जानें कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.