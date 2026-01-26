डीएम आवास पर सौहार्दपूर्ण संवाद, बंधक के आरोप को जिलाधिकारी ने सिरे से किया खारिज

डीएम अविनाश सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत के दौरान किसी तरह के अपशब्दों या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मानवीय और प्रशासनिक मर्यादाओं के अनुरूप संवाद किया गया। “बंधक बनाए जाने” जैसी भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमेशा संवाद, सहमति और संवैधानिक मर्यादाओं में विश्वास रखता है। किसी अधिकारी के साथ अन्याय या ज़बरदस्ती का सवाल ही नहीं उठता।