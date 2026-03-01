एडीजी ने जारी किया ज़ोन भर में हाई अलर्ट, नौ जिलों के पुलिस कप्तानों को वीडियो कांफ्रेसिंग में दिया ये अल्टीमेटम

बरेली। ईद, रामनवमी और नवरात्रि जैसे बड़े धार्मिक पर्वों के साथ ही दरोगा भर्ती परीक्षा को देखते हुए बरेली जोन में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कानून-व्यवस्था में जरा भी ढिलाई न हो, इसके लिए एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोन के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षा की तैयारियों और लंबित मामलों की समीक्षा कर अफसरों को सख्त दिशा-निर्देश दिए गए।