पीलीभीत बाइपास गोलीकांड में नया धमाका, राजीव राणा समेत 169 पर एक और मुकदमा, डेढ़ साल बाद कोर्ट के आदेश से दर्ज हुई रिपोर्ट

आरोप है कि आरोपियों के साथ रोहित ठाकुर, अमित ठाकुर, ललित सक्सेना, शिवम माथुर, केपी यादव, समर यादव, सुनील यादव, मुकेश यादव, फुरकान गोरखा, बाबा गैंग, गोला घोसी, अवधेश पटेल, श्यामसिंह यादव समेत करीब 150 अज्ञात लोग भी शामिल थे। सभी लोग डिजायर, क्रेटा जैसी गाड़ियों और जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे थे। शुभ का आरोप है कि आरोपियों ने धमकी दी कि आधे घंटे में जमीन को श्मशान बना दो, इसके बाद अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही पथराव किया और गाड़ियों से टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश की। फायरिंग शुरू होते ही वह अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले।