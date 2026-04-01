खुले नाले में फिर गिरी गाय, दो घंटे तक चला रेस्क्यू… नगर निगम के दावों पर उठे सवाल

पार्षद जयप्रकाश राजपूत मौके पर पहुंचे और नाले में उतरकर गाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने तुरंत नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को वीडियो और फोटो भेजकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद नगर निगम की टीम और फायर ब्रिगेड को मौके पर रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले गाय नाले के अंदर काफी दूर तक बहती चली गई थी। टीम ने मशीनों के संचालन में आ रही बाधा को देखते हुए नाले के स्लैब को तोड़ा और काफी प्रयासों के बाद गाय को बाहर निकाला। इस दौरान करीब दो घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा।