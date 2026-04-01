IAS Manikandan: रुद्र वनम से ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट में लापरवाही पर ठेकेदारों पर गिरेगी गाज, गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय मानकों के अनुरूप ही पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता में कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया और तेज करने के निर्देश दिए। रुद्र वनम स्थित सेंट्रल पार्क का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। यहां साफ-सफाई, हरियाली, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने कहा कि यह पार्क शहर की पहचान बनने जा रहा है, इसलिए इसकी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए।