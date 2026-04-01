13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

IAS Manikandan: रुद्र वनम से ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट में लापरवाही पर ठेकेदारों पर गिरेगी गाज, गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

शहर के बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘ग्रेटर बरेली’ को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। रुद्र वनम से लेकर ग्रेटर बरेली परियोजना क्षेत्र तक चल रहे विकास कार्यों की सोमवार को जमीनी हकीकत परखी गई, जहां गुणवत्ता और समयसीमा को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 13, 2026

बरेली। शहर के बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘ग्रेटर बरेली’ को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। रुद्र वनम से लेकर ग्रेटर बरेली परियोजना क्षेत्र तक चल रहे विकास कार्यों की सोमवार को जमीनी हकीकत परखी गई, जहां गुणवत्ता और समयसीमा को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मणिकंडन ने सोमवार को पूरे प्रोजेक्ट क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और संबंधित अधिकारियों से एक-एक काम का अपडेट लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ठेकेदारों को चेतावनी, गुणवत्ता से समझौता नहीं

निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय मानकों के अनुरूप ही पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता में कमी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया और तेज करने के निर्देश दिए। रुद्र वनम स्थित सेंट्रल पार्क का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। यहां साफ-सफाई, हरियाली, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। उपाध्यक्ष ने कहा कि यह पार्क शहर की पहचान बनने जा रहा है, इसलिए इसकी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए।

ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट को बताया शहर का भविष्य

डॉ. मणिकंडन ने कहा कि ग्रेटर बरेली परियोजना शहर के सुनियोजित विकास की रीढ़ है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से शहर को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और बरेली की पहचान एक स्मार्ट और व्यवस्थित शहर के रूप में बनेगी। निरीक्षण के अंत में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाए। किसी भी प्रकार की देरी या ढिलाई पर जवाबदेही तय की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बीडीए के अन्य अधिकारी और संबंधित विभागों के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Apr 2026 10:26 pm

Published on:

13 Apr 2026 10:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / IAS Manikandan: रुद्र वनम से ग्रेटर बरेली प्रोजेक्ट में लापरवाही पर ठेकेदारों पर गिरेगी गाज, गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुले नाले में फिर गिरी गाय, दो घंटे तक चला रेस्क्यू… नगर निगम के दावों पर उठे सवाल

बरेली

यूपी के इस जिले में ड्यूटी से गायब 5 हेड कांस्टेबल समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में मचा हड़कंप

बरेली

पासपोर्ट कार्यालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया दफ्तर, मची अफरा-तफरी

बरेली

यूपी के इस जिले में धधकी आग, 200 बीघा गेहूं खाक, किसानों की सालभर की मेहनत राख

बरेली

पूर्व माफिया विधायक के पार्टनर गुड्डू, सपा नेता अकील, जिला बदर सुमित सक्सेना समेत 25 बने हिस्ट्रीशीटर, थाने पर लगेगी हाजिरी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.