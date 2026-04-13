पूर्व माफिया विधायक के पार्टनर गुड्डू, सपा नेता अकील, जिला बदर सुमित सक्सेना समेत 25 बने हिस्ट्रीशीटर, थाने पर लगेगी हाजिरी

इज्जतनगर के रहपुरा चौधरी का रहने वाला पूर्व पार्षद अकील उर्फ गुड्डू सपा का नेता है। उसके खिलाफ जानलेवा हमला और बलवा समेत 11 मुकदमे दर्ज हैं। इज्जतनगर के वीर सावरकर नगर निवासी सुमित सक्सेना के खिलाफ इज्जतनगर, प्रेमनगर, कोतवाली, बारादरी में 11 आपराधिक एफआईआर दर्ज हैं। दो महीने पहले डीएम अविनाश सिंह ने सुमित सक्सेना को जिला बदर भी किया था। इसके अलावा कैंट थाने में दानिश उर्फ आफताब और चनेहटी निवासी जावेद को भी निगरानी सूची में शामिल किया गया है। वहीं सुभाषनगर थाने में रोहित उर्फ कल्लू, रवि राणा, गुड्डू उर्फ मसरूर, गौरव, संगम गुप्ता, आकाश गुर्जर, विक्की, उस्मान उर्फ पाशा, अजय उर्फ गुल्ला, इज्जतनगर थाने में शिवम उर्फ गोलू, विकास कश्यप उर्फ भल्ला, सचिन कुमार, राहुल मौर्य और सलमान व आंवला में राशिद सैफी, फारुख कुरैशी, इस्लाम अली, रईस उर्फ सोना, मुशर्रफ खां और नबावगंज थाने में बबलू उर्फ बौरा की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गोकशी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज रहे हैं।