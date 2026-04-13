जूस की दुकान खोलने पहुंचा मालिक, अंदर मिली महिला की लाश, देखते ही मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां रोड नंबर 8 स्थित एक गन्ने के जूस की दुकान में अज्ञात महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह-सुबह मिली इस घटना की सूचना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।