शताब्दी से इंटरसिटी बनी गाड़ी अब कासगंज-दिल्ली एक्सप्रेस बनेगी, कल बदायूं से होगा भव्य उद्घाटन

इस ट्रेन की शुरुआत 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में हुई थी। उस समय देश में पहली शताब्दी एक्सप्रेस की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने की थी। इसके बाद बरेली-नई दिल्ली के बीच भी शताब्दी चलाई गई। हालांकि, स्टॉपेज बढ़ने के कारण वर्ष 2003 में इस ट्रेन को इंटरसिटी एक्सप्रेस में बदल दिया गया और इसका विस्तार रोहतक तक कर दिया गया। अब एक बार फिर यह ट्रेन नए स्वरूप में कासगंज-दिल्ली एक्सप्रेस के रूप में यात्रियों को सेवा देगी।