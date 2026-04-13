दिल्ली अब और करीब: बदायूं से सीधी ट्रेन सेवा शुरू, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दिखाई हरी झंडी

रेल मंत्रालय ने 14315/14316 बरेली-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के मार्ग को कासगंज तक विस्तार देने की मंजूरी दी है। इसी क्रम में 05303 बदायूं-नई दिल्ली उद्घाटन विशेष ट्रेन सोमवार दोपहर 12 बजे बदायूं से रवाना हुई, जो रात 8 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 14 कोच लगाए गए हैं, जिनमें सामान्य, आरक्षित कुर्सीयान और वातानुकूलित डिब्बे शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिए कि जल्द ही बदायूं से लखनऊ के लिए भी सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की योजना है। इससे छात्रों, व्यापारियों और आम यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।