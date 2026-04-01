प्लेटफॉर्म पर गिरे सब इंस्पेक्टर, कुछ ही पलों में थम गई सांस, बरेली जंक्शन पर मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, थाना बारादरी क्षेत्र के ग्रीन वैली निवासी 52 वर्षीय शरद कुमार मुरादाबाद के थाना डिलारी में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। रविवार को वह प्रयागराज से लौटकर बरेली जंक्शन पहुंचे थे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुंचे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और रेलवे कर्मियों ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल भेजा। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे स्टेशन पर मौजूद लोगों में शोक और सनसनी फैल गई।