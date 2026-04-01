12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मौत बनकर उफनी गंगा, तीन मासूम निगले, एक की लाश मिली, दो अब भी लापता, तलाश जारी

उसहैत थाना क्षेत्र में रविवार को दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। गंगा नदी में नहाने गए तीन मासूम बच्चे अचानक गहरे पानी में समा गए। घटना के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई और परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 12, 2026

बदायूं। उसहैत थाना क्षेत्र में रविवार को दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। गंगा नदी में नहाने गए तीन मासूम बच्चे अचानक गहरे पानी में समा गए। घटना के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई और परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

थाना क्षेत्र के गांव खजूरा नगला पुख्ता के पास गंगा किनारे रहने वाले नौ वर्षीय केशव, दस वर्षीय गुड्डे और 11 वर्षीय अखिलेश रविवार को नहाने के लिए नदी में उतरे थे। बताया जा रहा है कि इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे नदी में कई जगह गहराई अचानक बढ़ जाती है। इसी दौरान तीनों बच्चे संतुलन खो बैठे और गहरे पानी में चले गए।

ग्रामीणों ने मचाया शोर, मची अफरा-तफरी

बच्चों को डूबता देख मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में नदी किनारे जुट गए। हर कोई बच्चों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक तीनों पानी में लापता हो चुके थे। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही यूपी-112 पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाश अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद अखिलेश का शव बरामद कर लिया गया, जबकि केशव और गुड्डे का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश जारी है।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इस हृदयविदारक हादसे के बाद मृतक और लापता बच्चों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा है और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर डटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोनों लापता बच्चों की तलाश पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि बढ़े हुए जलस्तर के दौरान बच्चों को नदी किनारे न जाने दें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 07:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मौत बनकर उफनी गंगा, तीन मासूम निगले, एक की लाश मिली, दो अब भी लापता, तलाश जारी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शताब्दी से इंटरसिटी बनी गाड़ी अब कासगंज-दिल्ली एक्सप्रेस बनेगी, कल बदायूं से होगा भव्य उद्घाटन

बरेली

प्लेटफॉर्म पर गिरे सब इंस्पेक्टर, कुछ ही पलों में थम गई सांस, बरेली जंक्शन पर मचा हड़कंप

बरेली

टॉप-10 की जंग में उतरा बरेली, 15 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकती है स्वच्छ सर्वेक्षण टीम, निगम ने कसी कमर

बरेली

बरेली में 17 कन्याओं का सामूहिक विवाह, भव्य आयोजन में उमड़ा जनसैलाब, शहनाइयों के बीच गूंजे मंगलगीत

बरेली

बदसलूकी पर गिरी गाज: SSP ने नवाबगंज इंस्पेक्टर क्राइम को किया सस्पेंड, विभागीय जांच भी शुरू, महकमे में हलचल

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.