मौत बनकर उफनी गंगा, तीन मासूम निगले, एक की लाश मिली, दो अब भी लापता, तलाश जारी

बच्चों को डूबता देख मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में नदी किनारे जुट गए। हर कोई बच्चों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक तीनों पानी में लापता हो चुके थे। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही यूपी-112 पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाश अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद अखिलेश का शव बरामद कर लिया गया, जबकि केशव और गुड्डे का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। गोताखोरों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश जारी है।