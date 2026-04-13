15 घंटे बाद भी दो सगे भाई लापता, तलाश में जुटीं एसडीआरएफ-पीएसी की टीमें, गंगा किनारे पसरा सन्नाटा

गांव खजुरा नगला पुख्ता निवासी जमादार के तीन बेटे पिंटू (9), केशव (11) और सिंकू (13) के साथ संतोष का बेटा अखिलेश (8) और वीरेश का बेटा विकास (11) गंगा में नहाने गए थे। अचानक तेज बहाव में पांचों बच्चे डूबने लगे। चीख-पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर दौड़े। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से सिंकू और विकास को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वहीं अखिलेश को जब तक बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पिंटू और केशव तेज धारा में बह गए और तब से लापता हैं।