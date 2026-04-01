13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूपी के इस जिले में ड्यूटी से गायब 5 हेड कांस्टेबल समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में मचा हड़कंप

पुलिस महकमे में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर एसएसपी अनुराग आर्य ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। लगातार गैरहाजिर रहने और गंभीर आरोपों के चलते पांच हेड कांस्टेबल समेत तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 13, 2026

बरेली। पुलिस महकमे में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर एसएसपी अनुराग आर्य ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। लगातार गैरहाजिर रहने और गंभीर आरोपों के चलते पांच हेड कांस्टेबल समेत तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से पूरे पुलिस विभाग में खलबली मच गई है।

गैरहाजिरी पर सख्त प्रहार, छुट्टी के बाद नहीं लौटे कर्मी

एसएसपी की जांच में सामने आया कि कई पुलिसकर्मी स्वीकृत अवकाश खत्म होने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटे और बिना सूचना लंबे समय तक गैरहाजिर रहे। ऐसे मामलों में हेड कांस्टेबल विजय कुमार, राजवीर सिंह, सुनील कुमार और सिपाही राजू सिंह व बोबी कुमार पर कार्रवाई की गई। सभी के खिलाफ अनाधिकृत गैरहाजिरी को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबन किया गया।

ड्यूटी छोड़ने और चेकिंग में गायब मिलने पर कार्रवाई

रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल विनेश कुमार को ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाए जाने और लगातार गैरहाजिर रहने पर सस्पेंड किया गया। वहीं सिपाही अनिल चौधरी भी चौकी क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान गायब मिले, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। हेड कांस्टेबल अनुज कुमार पर कार्य और आचरण से जुड़ी शिकायतें मिलीं। जांच में दुर्व्यवहार की पुष्टि होने पर उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि पुलिस की छवि खराब करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विभागीय जांच शुरू, आगे और कार्रवाई के संकेत

एसएसपी अनुराग आर्य ने सभी निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक जांच के बाद दोषी पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्यूटी में लापरवाही, गैरहाजिरी और अनुशासनहीनता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। महकमे में अब अन्य कर्मियों के बीच भी सतर्कता बढ़ गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में ड्यूटी से गायब 5 हेड कांस्टेबल समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुले नाले में फिर गिरी गाय, दो घंटे तक चला रेस्क्यू… नगर निगम के दावों पर उठे सवाल

बरेली

पासपोर्ट कार्यालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया दफ्तर, मची अफरा-तफरी

बरेली

यूपी के इस जिले में धधकी आग, 200 बीघा गेहूं खाक, किसानों की सालभर की मेहनत राख

बरेली

पूर्व माफिया विधायक के पार्टनर गुड्डू, सपा नेता अकील, जिला बदर सुमित सक्सेना समेत 25 बने हिस्ट्रीशीटर, थाने पर लगेगी हाजिरी

बरेली

दिल्ली अब और करीब: बदायूं से सीधी ट्रेन सेवा शुरू, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दिखाई हरी झंडी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.