यूपी के इस जिले में ड्यूटी से गायब 5 हेड कांस्टेबल समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में मचा हड़कंप

रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल विनेश कुमार को ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाए जाने और लगातार गैरहाजिर रहने पर सस्पेंड किया गया। वहीं सिपाही अनिल चौधरी भी चौकी क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान गायब मिले, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। हेड कांस्टेबल अनुज कुमार पर कार्य और आचरण से जुड़ी शिकायतें मिलीं। जांच में दुर्व्यवहार की पुष्टि होने पर उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि पुलिस की छवि खराब करने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।