जिंदा सांप लेकर जिला अस्पताल पहुंचा किसान, देखकर सहम गए डॉक्टर और स्टाफ, जाने क्या है मामला

बरेली। नवाबगंज क्षेत्र के हरदुआ गांव में रविवार सुबह एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खेत में घास काटते समय सांप के डंसने के बावजूद किसान घबराया नहीं, बल्कि पहले सांप को दबोचा और फिर उसे घर ले जाकर डिब्बे में कैद कर दिया। इसके बाद उसी डिब्बे के साथ सीधे जिला अस्पताल पहुंच गया। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ और मरीजों के परिजन ये दृश्य देखकर दंग रह गए।
घटना सुबह करीब 8 बजे की है, हरदुआ निवासी 55 वर्षीय किसान लालता प्रसाद अपने पशुओं के लिए चारा काटने खेत गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे एक सांप ने उन्हें डस लिया। उन्होंने सांप को वहीं पकड़ लिया और घर ले आए। घर पहुंचकर उसे एक डिब्बे में कैद कर दिया और फिर इलाज कराने के लिए बेटे के साथ जिला अस्पताल पहुंचे।
अस्पताल पहुंचते ही जब किसान ने इलाज की गुहार लगाई और साथ में सांप से भरा डिब्बा दिखाया तो डॉक्टर और स्टाफ पलभर को सकते में रह गए। तत्काल डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती किया और एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया। चिकित्सकों के अनुसार किसान की हालत फिलहाल स्थिर है और धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर लोग सांप के डंसने के बाद घबराकर भागते हैं या सांप को मार देते हैं, लेकिन सांप को जिंदा पकड़कर अस्पताल लाने का मामला बेहद दुर्लभ है। यह नजारा देखकर अस्पताल में मौजूद अन्य मरीज और उनके परिजन भी दंग रह गए।