जिंदा सांप लेकर जिला अस्पताल पहुंचा किसान, देखकर सहम गए डॉक्टर और स्टाफ, जाने क्या है मामला

बरेली। नवाबगंज क्षेत्र के हरदुआ गांव में रविवार सुबह एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खेत में घास काटते समय सांप के डंसने के बावजूद किसान घबराया नहीं, बल्कि पहले सांप को दबोचा और फिर उसे घर ले जाकर डिब्बे में कैद कर दिया। इसके बाद उसी डिब्बे के साथ सीधे जिला अस्पताल पहुंच गया। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ और मरीजों के परिजन ये दृश्य देखकर दंग रह गए।