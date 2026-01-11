गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, ब्याज का लालच देकर 25 लोगों का सोना हड़पा, FIR दर्ज

बरेली। शहर में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर चल रहे ठगी के सिलसिले में एक और बड़े महाठग का चेहरा बेनकाब हुआ है। शांति विहार कॉलोनी निवासी दुर्गेश सिंह ने तय मुनाफे और मासिक ब्याज का भरोसा दिलाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और मौका मिलते ही करीब छह करोड़ रुपये कीमत का सोना समेटकर फरार हो गया। शनिवार को 25 पीड़ितों ने उसके खिलाफ सुभाषनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है।