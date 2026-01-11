11 जनवरी 2026,

बरेली

गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, ब्याज का लालच देकर 25 लोगों का सोना हड़पा, FIR दर्ज

शहर में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर चल रहे ठगी के सिलसिले में एक और बड़े महाठग का चेहरा बेनकाब हुआ है। शांति विहार कॉलोनी निवासी दुर्गेश सिंह ने तय मुनाफे और मासिक ब्याज का भरोसा दिलाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और मौका मिलते ही करीब छह करोड़ रुपये कीमत का सोना समेटकर फरार हो गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 11, 2026

बरेली। शहर में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर चल रहे ठगी के सिलसिले में एक और बड़े महाठग का चेहरा बेनकाब हुआ है। शांति विहार कॉलोनी निवासी दुर्गेश सिंह ने तय मुनाफे और मासिक ब्याज का भरोसा दिलाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया और मौका मिलते ही करीब छह करोड़ रुपये कीमत का सोना समेटकर फरार हो गया। शनिवार को 25 पीड़ितों ने उसके खिलाफ सुभाषनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है।

लाभ की स्कीम, भरोसे का खेल

पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने खुद को गोल्ड, प्रॉपर्टी और व्यापार में निवेश कराने वाला बताया। उसने कहा कि जितना ज्यादा निवेश होगा, उतना ही ज्यादा मुनाफा मिलेगा और हर माह नियत ब्याज भी दिया जाएगा। शुरू में आरोपी ने मीठी बातों और बड़े दावों से भरोसा जीता, जिससे लोग धीरे-धीरे उसकी बताई स्कीम में पैसा और कीमती सामान देने लगे।

नकद नहीं तो जेवर, यही था फार्मूला

शिकायतकर्ताओं के अनुसार कई महिलाओं के पास नकद रकम नहीं थी। ऐसे में आरोपी ने उनसे कहा कि सोने-चांदी के जेवर गिरवी रखकर वह निवेश कर देगा और उसी से उन्हें नियमित लाभ मिलता रहेगा। इसी भरोसे पर महिलाओं ने अपने कंगन, चेन, हार और अन्य जेवर आरोपी को सौंप दिए। कुछ पीड़ितों ने नकद रकम भी दी।

ब्याज रुका तो खुली पोल

जब तय समय पर ब्याज की एक भी किस्त नहीं मिली, तब लोगों को शक हुआ। आरोपी पहले टालमटोल करता रहा और कहता रहा कि जल्द भुगतान होगा। बाद में जब दबाव बढ़ा तो उसने धमकियां देना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसने कहा—अगर कहीं शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। इसके बावजूद पीड़ितों ने हिम्मत जुटाई और सामूहिक रूप से पुलिस के पास पहुंचे।

25 पीड़ित, रकम और बढ़ने की आशंका

पुलिस को दी गई तहरीर में 25 लोगों ने खुद को ठगी का शिकार बताया है। पीड़ितों का आकलन है कि आरोपी छह करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सोना और नकद लेकर फरार हुआ है। पुलिस का मानना है कि पीड़ितों की संख्या और ठगी की रकम दोनों बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी और लोगों के सामने आने की संभावना है।

पुलिस की कार्रवाई, तलाश जारी

सुभाषनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने के साथ ही आरोपी के ठिकानों और संपर्कों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ितों का नुकसान दिलाने की हरसंभव कोशिश होगी।

ठगी का वही पुराना पैटर्न

शहर में हाल के महीनों में निवेश और नेटवर्किंग के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। तय मुनाफे, बिना पुख्ता दस्तावेज और कीमती सामान गिरवी रखने जैसी स्कीमें ठगी के स्थापित संकेत मानी जाती हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि निवेश से पहले पूरी पड़ताल जरूर करें।

11 Jan 2026 12:17 pm

