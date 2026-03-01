एक ही बाइक से कई नकली एक्सीडेंट, बीमा क्लेम के नाम पर लाखों की ठगी, बरेली में गिरोह के नौ आरोपियों पर एफआईआर

जांच में सामने आया कि गिरोह उन मामलों को निशाना बनाता था जिनमें दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन से हुई हो, वाहन का बीमा न हो या चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो। इसके बाद गिरोह के सदस्य आपसी मिलीभगत से अपने वाहन या चालक को झूठा दुर्घटना में शामिल दिखाकर बीमा कंपनी के सामने दावा पेश कर देते थे। पुलिस जांच में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें कुछ लोगों के नाम बार-बार सामने आए। इनमें जगदीश पुत्र शेर सिंह, रामसरन पुत्र बृजपाल, रोहित गुप्ता पुत्र हरी बाबू गुप्ता, मोहित मिश्रा पुत्र सतीश चंद्र, सूर्य प्रताप पुत्र दीनदयाल और जगजीत पुत्र महेश बाबू समेत कई अन्य लोग शामिल बताए गए हैं। अलग-अलग थानों में दर्ज कई सड़क दुर्घटना मामलों में इन्हीं लोगों के वाहन या चालक के रूप में नाम दर्ज कराया गया, जिससे संदेह गहराता गया।