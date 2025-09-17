ऑडिटोरियम में लगा स्वास्थ्य मेला, 345 मरीजों की हुई जांच, 25 यूनिट रक्तदान, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक फोकस

कार्यक्रम में मेयर उमेश गौतम ने प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं और मातृ-शिशु स्वास्थ्य को समाज की मजबूती का आधार बताया। मंच पर मौजूद सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, मेयर उमेश गौतम, जिलाधिकारी अविनाश सिंह और सीएमओ विश्राम सिंह ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए। इसके अलावा पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 गर्भवतियों की गोद भराई और 5 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी किया गया।