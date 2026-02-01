मोबाइल पर चल रहा था सट्टे का खेल, पुलिस ने मॉडल टाउन में मारा छापा, रंगे हाथ दबोचा गया पाटा

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मोबाइल से सट्टा लगाता है और उससे होने वाली कमाई से अपने परिवार का खर्च चलाता है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की जांच की तो उसमें सट्टा लगाने से जुड़े पांच पर्चे पाए, जिनमें हार-जीत और रकम का पूरा विवरण दर्ज था। दरोगा जितेंद्र कुमार ने आरोपी नवनीत सिंह के खिलाफ थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अब सट्टे के पूरे नेटवर्क का पता लगाने और अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है।