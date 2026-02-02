2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

बरेली

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे से पहले पार्क में पकड़े गए लड़का-लड़की, झाड़ियों के पीछे कर रहे थे अनैतिक कार्य

Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे से पहले पार्क में लड़का-लड़की अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े गए। दोनों झाड़ियों के पीछे अनैतिक कार्य कर रहे थे। जानिए पूरा मामला क्या है?

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Harshul Mehra

Feb 02, 2026

valentine day 2026 boy and girl caught in park doing immoral acts behind bushes bareilly

झाड़ियों के पीछे कर रहे थे अनैतिक कार्य, लड़का-लड़की पकड़े गए। प्रतीकात्मक तस्वीर

Boy Girl Caught In Park: वैलेंटाइन डे नजदीक है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली के एक पार्क में युवक और युवती अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े गए हैं।

UP News In Hindi: पार्क में युवक-युवती आपत्तिजनक हालत में मिले

दरअसल, वीर सावरकर नगर में एक पार्क के निर्माणाधीन भवन में मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती आपत्तिजनक हालत मिले। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।

Uttar Pradesh News In Hindi: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई की

इतना ही नहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता युवक को युवती के साथ पकड़कर थाना इज्जतनगर लेकर पहुंचे।

Crime News UP in Hindi: युवक और युवती के परिजन भी थाने पहुंचे

सूचना मिलने के बाद युवक और युवती के परिजन भी थाने पहुंच गए। युवती से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं युवक और उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

Bareilly News: अलग-अलग मोहल्लों के रहने वाले हैं युवक-युवती

पुलिस की शुरूआती जांच में खुलासा हुआ है कि युवक एक नेता का रिश्तेदार है। पुलिस के मुताबिक, युवक और युवती एक दूसरे को जानते हैं और इज्जतनगर थाना क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों के रहने वाले हैं।

Immoral Acts In Park: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

इज्जतनगर थाना प्रभारी का मामले को लेकर कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक-युवती को एक पार्क से पकड़ा जिसके बाद कार्यकर्ता दोनों को थाने लेकर आए। मामले में पूछताछ कर जांच की जा रही है।

Published on:

02 Feb 2026 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / Valentine Day 2026: वैलेंटाइन डे से पहले पार्क में पकड़े गए लड़का-लड़की, झाड़ियों के पीछे कर रहे थे अनैतिक कार्य
