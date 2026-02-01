मैगा ईको पार्क बनकर तैयार, 1500 परिवारों का सपना पूरा, ऐसे करें पेमेंट और पाएं तुरंत कब्जा

बरेली। शहर में किफायती आवास की बढ़ती मांग के बीच बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने बड़ा दांव खेलते हुए मैगा ईको पार्क आवासीय परियोजना को पूरा कर दिया है। कुआ डांडा, पुरनापुर, बीसलपुर रोड पर बड़े बाईपास से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बनी इस परियोजना में 1500 परिवारों के लिए फ्लैट तैयार किए गए हैं। बीडीए का दावा है कि यह योजना निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।