बरेली में धारा 163 लागू, त्योहारों और परीक्षाओं के बीच सख्ती, पांच से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक

हालांकि सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन आम नागरिकों के लिए नियम सख्ती से लागू रहेंगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपेक्षा जताई है ताकि जिले में शांति और व्यवस्था बनी रहे तथा परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें।