कानून तोड़ा तो खैर नहीं, डीआईजी का पुलिस को सीधा अल्टीमेटम, माफिया हों या गैंगस्टर, अब हर हाल में सख्त कार्रवाई

बैठक में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने थानों के निरीक्षण, अर्दली रूम और मुकदमे के निस्तारण की स्थिति का विवरण लिया गया। थानावार हिस्ट्रीशीट और गैंग के सदस्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। मृतक एवं सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के पेंशन और लंबित देयकों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, ब्लैक स्पॉट चिन्हीकरण और शून्य मृत्यु दर जिला (जेडएफडी) कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा वाहन चालकों की जिम्मेदारी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।