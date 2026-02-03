मंडल की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा ट्विस्ट: पीपीपी मोड में जाएगा 300 बेड अस्पताल, 10 को होगा बड़ा मंथन, जानिए क्या होंगे फायदे…

मंडल में ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल कॉरिडोर की योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बरेली और पीलीभीत में 10-10, जबकि बदायूं और शाहजहांपुर में 8-8 सेंटर प्रस्तावित हैं। हर जिले में कम से कम एक आर्थोपेडिक सर्जन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। ब्लैक स्पॉट्स पर एएलएस एंबुलेंस तैनात करने और अस्पतालों की सुविधाओं की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने को कहा गया। 300 बेडेड अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर चलाने के मुद्दे पर 10 फरवरी को विस्तृत बैठक बुलाई गई है।