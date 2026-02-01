दीपक स्वीट्स के समोसे में ऐसा क्या निकला कि एफएसडीए की टीम ने मारा छापा, घी और समोसे के लिए सैंपल

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि सभी नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। लैब रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जांच में लापरवाही या खाद्य मानकों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद शहर के मिठाई और नाश्ते के कारोबारियों में खलबली मच गई है। खाद्य सुरक्षा को लेकर FSDA की सख्ती से कई प्रतिष्ठान सतर्क मोड में आ गए हैं।