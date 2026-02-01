बीडीए का बुलडोजर प्रहार, इज्जतनगर में बिना अनुमति पनप रही अवैध कॉलोनी जमींदोज, कॉलोनाइजरों में हड़कंप

बरेली। इज्जतनगर में अवैध कॉलोनाइजरों पर आखिरकार बीडीए का बुलडोजर गरज ही उठा। मंगलवार को एयरफोर्स बाउंड्रीवाल से सटे ग्राम कंजादासपुर में बिना अनुमति धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बीडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया। कार्रवाई के दौरान भूमाफियाओं में भगदड़ मच गई और मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया।