बरेली पहुंचे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, यूजीसी नियमों पर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, फिर कर दिया ये ऐलान

अलंकार ने कहा कि उनका इस्तीफा किसी पद से मोहभंग नहीं, बल्कि समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने ऐलान किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में आंदोलन का रूप लेगी। बैठक में सुधांशु शर्मा, गजेंद्र पांडे, कौशल सारस्वत, केशव शंखधर, अवनीश चौबे, समर्थ मिश्रा, अनिकेत शर्मा और अविनाश मिश्रा समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर आंदोलन को मजबूती देने का संकल्प लिया।