रुवि की लापरवाही से बिगड़ा परीक्षा शेड्यूल: ऐन वक्त पर टली परीक्षा, केंद्रों पर मचा हड़कंप, अब इस दिन होगी परीक्षा

बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बुधवार सुबह पहली पाली में होने वाली बीएससी (गणित, सांख्यिकी और रक्षा अध्ययन) माइनर की परीक्षा ऐन वक्त पर स्थगित कर दी गई। परीक्षा से करीब एक घंटा पहले रुवि प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया, जिससे कॉलेजों में हड़कंप मच गया और छात्र-छात्राओं को बिना परीक्षा दिए ही लौटना पड़ा।