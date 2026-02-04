बरेली के सचिन की दुल्हनिया बनेंगी फिलिपींस की झे मेरी, सरहदों के पार पनपा प्यार, शादी के लिए आवेदन

झे मेरी को भारतीय संस्कृति भाती है। बरेली आने पर उन्हें पराठे और मिठाइयाँ खास पसंद आईं। उन्होंने आसपास के इलाकों के साथ नानकमत्ता और आगरा की भी सैर की। इन दिनों वे हिंदी सीख रही हैं, ताकि परिवार और आसपास के लोगों से बेहतर जुड़ सकें। पिछले वर्ष झे मेरी के बरेली आने पर दोनों परिवारों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब विवाह के लिए अधिवक्ता निशीथ मिश्रा के माध्यम से एसडीएम सदर कोर्ट में आवेदन किया गया है। कोर्ट ने झे मेरी के सत्यापन के लिए एंबेसी को पत्र भेजा है, जबकि सचिन के पासपोर्ट का मुंबई से सत्यापन कराया जा रहा है।