अब नहीं चलेगा अवैध कब्जा… जिला अस्पताल और इंद्रा मार्केट में चला बुलडोजर, सामान जब्त, जुर्माना भी ठोका

बरेली। शहर की सबसे व्यस्त और संवेदनशील सड़कों में शामिल जिला अस्पताल रोड पर सोमवार को नगर निगम का बुलडोजर चलते ही अफरा-तफरी मच गई। जैसे ही प्रवर्तन दल बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा, सड़क किनारे अवैध रूप से दुकानें लगाए बैठे दुकानदारों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कपड़े, जूते-चप्पल और रोजमर्रा का सामान समेटते हुए दुकानदार इधर-उधर भागते नजर आए।