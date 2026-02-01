रामपुर गार्डन में दिनदहाड़े गैंगवार, हिस्ट्रीशीटर के बेटे ने युवक को लाठी-डंडों से पीटा, 3 गिरफ्तार

कोतवाली क्षेत्र के आजमनगर निवासी सुब्हान पुत्र तसलीम के मुताबिक वह सोमवार शाम करीब छह बजे रामपुर गार्डन स्थित बन मक्खन चाय रेस्टोरेंट पर बैठा था। तभी हिस्ट्रीशीटर आदिल यार खां का बेटा जुनैद यार खां अपने तीन-चार साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि आते ही गाली-गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला गैंगवार में बदल गया।