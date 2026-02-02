अफसरशाही की मनमानी पर बगावत, दुकानदारों ने महापौर को घेरा, धमकी और वसूली के लगाए आरोप

दुकानदारों ने महापौर के सामने राजस्व निरीक्षक टिंकू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। कहा गया कि निरीक्षक दुकानदारों को दुकान सील करने की धमकी देकर भयभीत कर रहे हैं। आरोप है कि मोटी रकम लेकर दुकानों का गलत तरीके से नामांतरण किया जा रहा है, जिसकी न तो कार्यकारिणी को जानकारी दी जा रही है और न ही बोर्ड को। मुलाकात के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि कमेटी की एक बैठक पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब तक उसका कार्यवृत्त जारी नहीं किया गया। दुकानदारों ने इसे जानबूझकर की जा रही लापरवाही करार दिया और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए।