शादी का झांसा देकर फौजी ने युवती से किया दुष्कर्म, 4 लाख रुपये भी हड़पे, जाने फिर क्या हुआ

जानकारी के अनुसार साल 2019 में बारादरी की रहने वाली युवती का परिचय मथुरा जिले के पीरपुर भंगा निवासी देशराज से हुआ। देशराज ने खुद को भारतीय सेना का जवान बताया और शादी का भरोसा दिलाया। युवती के अनुसार देशराज छुट्टियों में उसके घर आता और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच देशराज और उसके भाईयों ने नकद और सामान के रूप में करीब 4 लाख रुपये हड़प लिए।