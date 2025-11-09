शादी का झांसा देकर फौजी ने युवती से किया दुष्कर्म, 4 लाख रुपये भी हड़पे, जाने फिर क्या हुआ

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र में एक युवती ने फौजी और उसके भाइयों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि फौजी ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और करीब 4 लाख रुपये नकद और सामान के रूप में हड़प लिए। जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी ने मुकरना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगा।
जानकारी के अनुसार साल 2019 में बारादरी की रहने वाली युवती का परिचय मथुरा जिले के पीरपुर भंगा निवासी देशराज से हुआ। देशराज ने खुद को भारतीय सेना का जवान बताया और शादी का भरोसा दिलाया। युवती के अनुसार देशराज छुट्टियों में उसके घर आता और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच देशराज और उसके भाईयों ने नकद और सामान के रूप में करीब 4 लाख रुपये हड़प लिए।
युवती और उसके माता-पिता कई बार शादी की औपचारिकता पूरी करने के लिए देशराज के घर गए, लेकिन हर बार शादी को टाल दिया गया। पिछले कुछ महीनों से देशराज और उसके भाई मोबाइल नंबर बदलकर युवती से संपर्क भी नहीं कर रहे हैं। शादी की बात करने पर गाली-धमकी दी जाती है। युवती ने बताया कि इस पूरे समय में उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषित किया गया।
पीड़िता ने बारादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने फौजी और उसके दो भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई करेगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग