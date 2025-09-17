दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ट्रक ने जेसीबी को मारी टक्कर, डेढ़ घंटे तक स्टीयरिंग में फंसा रहा चालक, ऐसे निकाला बाहर

बरेली। सीबीगंज थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब सात बजे हाईवे पर एक ट्रक पीछे से जेसीबी में जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चालक स्टीयरिंग व सीट के बीच बुरी तरह फंस गया। वहीं, टक्कर से जेसीबी का पहिया भी अलग हो गया।