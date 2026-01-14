विनायक अस्पताल में महिला की मौत से हंगामा, पति पर जहर देकर हत्या का आरोप, पोस्टमार्टम से होगा खुलासा

बरेली। किला थाना क्षेत्र के खन्नू मोहल्ला में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला को उसका पति विनायक अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए और पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।
मृतका के पिता इंतेजार हुसैन ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी शहनाज का निकाह करीब आठ साल पहले खन्नू मोहल्ला निवासी माजिद के साथ किया था। माजिद दवा कंपनी में सेल्समैन है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही शहनाज को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था।
बुधवार सुबह करीब 9 बजे माजिद ने मायके पक्ष को फोन कर शहनाज की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन विनायक अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक शहनाज की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर महिला के मुंह से झाग निकल रहे थे, जिससे जहर देने की आशंका जताई जा रही है।
पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के भाई मोहसिन ने सीधे तौर पर माजिद पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि शहनाज को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी वजह से उसकी हत्या की गई है।
घटना की सूचना पर सीओ सेकेंड सोनाली मिश्रा और किला इंस्पेक्टर सुभाष विनायक अस्पताल पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
