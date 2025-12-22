एडवोकेट महजबीन हत्याकांड: पुलिस की सुस्ती पर वकीलों में उबाल, कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू

27 नवंबर को जज की वकील भतीजी महजबीन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मामले में थाना प्रेमनगर पुलिस ने 30 नवंबर को पति तलहा और सास असमा सकलैनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सहसवानी टोला निवासी अधिवक्ता महजबीन का निकाह इसी साल फरवरी में प्रेमनगर के शाहबाद निवासी तलहा से हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद से महजबीन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पति और सास कार और अन्य महंगे सामान की मांग कर रहे थे। 27 नवंबर को दहेज की भूख ने एक और बेटी की जान ले ली। महजबीन के पिता हाशिम अंसारी ने प्रेमनगर थाने में पति तलहा समेत आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।