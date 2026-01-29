ढाबे पर हुई दोस्ती के बाद बिहार से 17 लाख की अफीम लेकर बरेली पहुंचा ट्रक हेल्पर, ऐसे हुआ गिरफ्तार

बरेली। सिरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला ट्रक हेल्पर बिहार के छपरा से करीब 17 लाख रुपये की अफीम खरीदकर बरेली में सप्लाई करने के लिए लाया था। बुधवार रात गश्त के दौरान बारादरी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 696 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया।
एसपी सिटी मानुष पारीक और सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के निर्देश पर इंसपेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सम्राट अशोक नगर मार्ग पर संदिग्ध हालत में घूम रहे सिरौली थाना क्षेत्र के ग्राम भीमपुर कठौती निवासी नेमसिंह को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से 696 ग्राम अफीम बरामद हुई।
पूछताछ में नेमसिंह ने बताया कि वह ट्रक पर हेल्पर का काम करता है। इस दौरान बिहार के एक ढाबे पर उसकी पहचान छपरा जिले के डाल्टनगंज निवासी प्रदीप यादव से हुई थी। प्रदीप ने अधिक कमाई का लालच देकर अफीम तस्करी में शामिल कर लिया। आरोपी ने बताया कि अफीम खरीदने के लिए कुछ रकम उसने नकद दी थी, जबकि शेष धनराशि बरेली पहुंचने के बाद ऑनलाइन माध्यम से प्रदीप यादव को ट्रांसफर कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफीम बेचने की फिराक में था।
बारादरी थाने में नेमसिंह और छपरा निवासी प्रदीप यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नेमसिंह को जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि अफीम खरीदने के लिए आरोपी के पास रुपये कहां से आए।
