ढाबे पर हुई दोस्ती के बाद बिहार से 17 लाख की अफीम लेकर बरेली पहुंचा ट्रक हेल्पर, ऐसे हुआ गिरफ्तार

पूछताछ में नेमसिंह ने बताया कि वह ट्रक पर हेल्पर का काम करता है। इस दौरान बिहार के एक ढाबे पर उसकी पहचान छपरा जिले के डाल्टनगंज निवासी प्रदीप यादव से हुई थी। प्रदीप ने अधिक कमाई का लालच देकर अफीम तस्करी में शामिल कर लिया। आरोपी ने बताया कि अफीम खरीदने के लिए कुछ रकम उसने नकद दी थी, जबकि शेष धनराशि बरेली पहुंचने के बाद ऑनलाइन माध्यम से प्रदीप यादव को ट्रांसफर कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफीम बेचने की फिराक में था।