बरेली–दिल्ली इंटरसिटी को मिलेंगे एलएचबी कोच, पुराने आईसीएफ डिब्बों की जगह आधुनिक और सुरक्षित कोच लगाने की तैयारी

बरेली। बरेली और दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन जल्द ही नए और आधुनिक एलएचबी कोच से लैस होगी। रेलवे पुराने आईसीएफ कोच हटाकर अधिक सुरक्षित, हल्के और तेज गति से चलने वाले एलएचबी कोच लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलते ही इंटरसिटी ट्रेन को प्राथमिकता के आधार पर इन कोचों से जोड़ा जाएगा।