बरेली

बरेली–दिल्ली इंटरसिटी को मिलेंगे एलएचबी कोच, पुराने आईसीएफ डिब्बों की जगह आधुनिक और सुरक्षित कोच लगाने की तैयारी

बरेली और दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन जल्द ही नए और आधुनिक एलएचबी कोच से लैस होगी। रेलवे पुराने आईसीएफ कोच हटाकर अधिक सुरक्षित, हल्के और तेज गति से चलने वाले एलएचबी कोच लगाने की तैयारी कर रहा है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 25, 2026

बरेली। बरेली और दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन जल्द ही नए और आधुनिक एलएचबी कोच से लैस होगी। रेलवे पुराने आईसीएफ कोच हटाकर अधिक सुरक्षित, हल्के और तेज गति से चलने वाले एलएचबी कोच लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और स्वीकृति मिलते ही इंटरसिटी ट्रेन को प्राथमिकता के आधार पर इन कोचों से जोड़ा जाएगा।

रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव

रेलवे अधिकारियों के अनुसार एलएचबी कोच लगने से इंटरसिटी ट्रेन का संचालन अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। उत्तर रेलवे की ओर से लगातार ट्रेनों में कोच अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बरेली–दिल्ली इंटरसिटी को भी आधुनिक कोच देने की योजना बनाई गई है।

इन ट्रेनों में पहले लग चुके हैं एलएचबी कोच

जनवरी माह से बरेली–वाराणसी एक्सप्रेस (14235/14236) और योगनगरी ऋषिकेश–प्रयागराज एक्सप्रेस (14229/14230) में एलएचबी कोच लगाए जा चुके हैं। वहीं फरवरी में बरेली–लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस और बरेली–इंदौर एक्सप्रेस को भी एलएचबी कोच से लैस किए जाने की तैयारी है।

दैनिक यात्रियों के लिए अहम है इंटरसिटी

बरेली–दिल्ली इंटरसिटी ट्रेन रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख साधन है। यह ट्रेन सुबह 4:55 बजे बरेली से रवाना होती है, जबकि नई दिल्ली से इसकी वापसी शाम 4:35 बजे होती है। स्लीपर और एसी कोच न होने के कारण इसमें बड़ी संख्या में सामान्य श्रेणी के यात्री सफर करते हैं।

एलएचबी कोच की प्रमुख खूबियां

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक एलएचबी कोच स्टेनलेस स्टील से निर्मित होते हैं, जो हल्के और मजबूत होते हैं। ये कोच 160 से 200 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम हैं। इनमें आधुनिक डिस्क ब्रेक, बेहतर सस्पेंशन, कम शोर और अधिक आरामदायक सीटों की सुविधा होती है।

दुर्घटना में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं एलएचबी कोच

एलएचबी कोच एंटी-टेलीस्कोपिक तकनीक पर आधारित होते हैं, जिससे दुर्घटना के समय डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते और जान-माल के नुकसान की आशंका कम हो जाती है। बेहतर सस्पेंशन के कारण यात्रा के दौरान झटके भी कम महसूस होते हैं।

प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाएंगे नए कोच

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद आदित्य गुप्ता ने बताया कि इंटरसिटी ट्रेन को एलएचबी कोच से लैस करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। नए कोच उपलब्ध होते ही इस महत्वपूर्ण ट्रेन को प्राथमिकता के साथ एलएचबी कोच दिए जाएंगे।

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 06:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली–दिल्ली इंटरसिटी को मिलेंगे एलएचबी कोच, पुराने आईसीएफ डिब्बों की जगह आधुनिक और सुरक्षित कोच लगाने की तैयारी

बरेली

उत्तर प्रदेश

