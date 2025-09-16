Patrika LogoSwitch to English

बरेली

साली को ले गया जीजा, बहन को भगा ले गया साला! बरेली में रिश्तों का अनोखा प्रेम-प्रसंग, प्रेम कहानी बनी पहेली

Bareilly News: यूपी के बरेली में रिश्तों का अनोखा मामला सामने आया है। एक युवक अपनी साली को लेकर फरार हो गया तो उसके साला ने उसकी बहन को भगा लिया।

बरेली

Mohd Danish

Sep 16, 2025

bareilly jeeja sali sala bahan love affair
साली को ले गया जीजा, बहन को भगा ले गया साला! Image Source - Pexels

Jeeja sali sala bahan love affair in Bareilly: बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों की मर्यादा को चुनौती देने वाला चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपनी साली को लेकर फरार हो गया तो दूसरी ओर अगले ही दिन उसका साला उसकी बहन को लेकर भाग गया। यह मामला गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गया है।

15 दिन बाद पुलिस ने ढूंढ निकाला

थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों की ये दोनों युवतियां करीब 15 दिन बाद पुलिस को मिल गईं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि दोनों ही युवतियां अपने-अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रहीं। परिजनों ने लाख समझाने की कोशिश की मगर कोई नतीजा नहीं निकला।

शादीशुदा जीजा और नाबालिग साली का अफेयर

जानकारी के अनुसार, नवाबगंज क्षेत्र का एक युवक करीब छह साल पहले शादी के बंधन में बंधा था। विवाहिता से उसके दो बच्चे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद युवक का अपनी छोटी साली के साथ प्रेम संबंध बन गया। 23 अगस्त को वह अपनी साली को लेकर घर से फरार हो गया।

बहन और साले का भी प्रेम प्रसंग

युवक की बहन का रिश्ता भी कम चौंकाने वाला नहीं निकला। उसका अफेयर अपनी भाभी के भाई से चल रहा था। ठीक अगले दिन यानी 24 अगस्त को वह युवक उसकी बहन को लेकर फरार हो गया। इस घटनाक्रम से दोनों परिवारों में खलबली मच गई।

पुलिस की दखल - समझौते की कोशिश

पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चारों को तलाश कर कोतवाली पहुंचाया। इसके बाद दोनों परिवार भी आमने-सामने आए और समझौते की कोशिश करने लगे। लेकिन जीजा-साली और साला-बहन किसी भी हाल में अलग होने को तैयार नहीं थे।

पुलिस का बयान

कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है और दोनों परिवारों से बातचीत जारी है। तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / साली को ले गया जीजा, बहन को भगा ले गया साला! बरेली में रिश्तों का अनोखा प्रेम-प्रसंग, प्रेम कहानी बनी पहेली

