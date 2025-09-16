साली को ले गया जीजा, बहन को भगा ले गया साला! बरेली में रिश्तों का अनोखा प्रेम-प्रसंग, प्रेम कहानी बनी पहेली

Jeeja sali sala bahan love affair in Bareilly: बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों की मर्यादा को चुनौती देने वाला चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक अपनी साली को लेकर फरार हो गया तो दूसरी ओर अगले ही दिन उसका साला उसकी बहन को लेकर भाग गया। यह मामला गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गया है।