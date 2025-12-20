बरेली बवाल का ‘भड़काऊ लेटर’ मौलाना के करीबी नदीम के घर से बरामद, 4 घंटे की रिमांड में खुला राज, शहर छावनी में तब्दील

एसपी सिटी मानुष पारीक के मुताबिक, बरामद लेटर वही है, जिसे वायरल कर लोगों को एक जगह जुटने के लिए उकसाया गया था। आरोप है कि इस पत्र के जरिए माहौल को जानबूझकर भड़काया गया, जिससे बरेली में तनाव फैल गया और हालात बेकाबू हो गए। पुलिस का दावा है कि यह कोई सामान्य पत्र नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश का लिखित हथियार था। इस मामले में पहले ही लियाकत नामक व्यक्ति की शिकायत पर नदीम और मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। शिकायत में आरोप है कि लियाकत के नाम और हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर भड़काऊ लेटर तैयार कराया गया और उसे सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैलाया गया।