बरेली बवाल: 100 से ज्यादा होटल, बारातघर और शोरूम जांच के घेरे में, तालाबों की जमीन तक पर खड़े हैं अवैध निर्माण

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मणिकंडन ने कहा कि शहर में बिना स्वीकृत नक्शे के कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। “जो भी लोग नियमों की अनदेखी कर निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। बीडीए का मकसद शहर को अव्यवस्थित विकास से बचाना है। बीडीए की इस मुहिम से शहर के बिल्डरों और कॉलोनाइजरों में खलबली मची हुई है। वहीं जिन इलाकों में कार्रवाई हुई है, वहां लोग एहतियातन अपने निर्माण के कागजात खंगालने लगे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीडीए की बड़ी कार्रवाई शहर के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती है।